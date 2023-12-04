Военное ведомство обещает поставки дронов в несколько раз больше, чем в ноябре.

В декабре поставки беспилотников для нужд ВСУ вырастут в несколько раз по сравнению с ноябрем. Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, министерство направит больше ресурсов на закупку беспилотников, особенно – тактического уровня.

"Надеюсь, картина на поле боя изменится. Важно добавить, что необходимо масштабировать не только производство БПЛА, но и производство РЭБ. Мы все больше стимулируем активизацию внутренних производств этой техники. Сейчас для этого прилагается максимум усилий и возможных финансовых ресурсов", – подчеркнул чиновник.

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Гаврилюк рассказал, что сегодня ВСУ используют около 70 различных модификаций БПЛА и более 20 различных типов боеприпасов для них.

Между тем недавно к эксплуатации на фронте допустили шесть новых образцов систем радиоэлектронной борьбы, в том числе и так называемые "окопные РЭБ".

"В ближайшее время также планируется тестирование ряда тактических средств радиоэлектронной борьбы с БПЛА и средств обнаружения БПЛА", – сообщил замминистра.

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Как писал УНИАН, ВСУ имеют на вооружении таинственные реактивные дроны ADM-160 MALD, поставленные из США. Эти дроны предназначены для пуска с самолетов и играют роль "приманок" для перегрузки вражеской системы противовоздушной обороны.

Также мы рассказывали, что в Украине разработали устойчивый к российскому РЭБу ударный дрон Backfire. Он залетает до 35 километров в тыл врага и помогает поражать российскую артиллерию, логистические узлы, вражеские склады и командные пункты. Благодаря GPS-антенне, которую почти невозможно заглушить, дрон очень устойчив к вражеским средствам РЭБ.

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