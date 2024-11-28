Массовый выпуск беспилотников начнется в первой половине следующего года.

В Финляндии создадут предприятие по производству беспилотников, которое будет покрывать потребности в дронах Украины и Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба компании Summa Defence, основной целью нового предприятия является расширение производственных мощностей для дронов, которые используются на фронте в Украине, и запуск серийного производства БПЛА в Европе. Ожидается, что массовый выпуск беспилотников начнется в первой половине следующего года.

"Спрос на беспилотные технологии и производственные возможности высокий. Дроны будут поставлять не только в Украину, но и в страны Европейского союза и НАТО. Они станут важным элементом гражданских, оборонных и охранных систем", - подчеркнул генеральный директор Summa Defence Ltd Юсси Холопайнен.

Видео дня

Для реализации проекта Summa Defence создает дочернюю компанию Summa Drones Ltd. Она будет возглавлять совместное предприятие с украинскими партнерами - компаниями Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Они будут производить все виды дронов - воздушные, наземные и морские.

В Финляндии рассматривают создание этого завода как стратегическую инвестицию, которая направлена на укрепление надежности поставок дронов как в Украине, так и в мире.

"Дроны уже доказали свою стратегическую значимость в Украине, играя ключевую роль в защите критической инфраструктуры, а также в спасательных операциях. Новое производство повысит устойчивость цепочек поставок", - добавил Холопайнен.

Производства оружия в Украине

В первом полугодии 2024 года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

В октябре The Washington Post писал, что Европейский Союз не может производить все необходимое ВСУ оружие и боеприпасы, а потому переходит к инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Ранее УНИАН сообщал, что европейские союзники меняют подход в вооружении Украины, чтобы обеспечить достаточным количеством ресурсов Силы обороны. Так, партнеры переходят к финансированию украинских госконтрактов с украинскими производителями, которые имеют проблемы с деньгами.

Вас также могут заинтересовать новости: