Страна серьезно нарастила объемы производства боеприпасов и дронов, а также разрабатывает новую баллистическую ракету и увеличивает производство артиллерии.

В первом полугодии 2024 года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

Об этом во время выступления на втором Международном форуме оборонных индустрий рассказал Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента. По его словам, сейчас страна может ежегодно производить 4 миллиона беспилотников - более чем полтора миллиона уже законтрактовано.

Президент напомнил о применении дальнобойной ракеты-дрона "Паляница", морских дронов и других видов дальнобойных БПЛА. "Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Каждый может увидеть, как срабатывают и наши "Нептуны". Делаем артиллерию - мы делаем наши "Богданы", полтора десятка ежемесячно, бывает 20", - подчеркнул он.

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Также Зеленский рассказал о создании новой ремонтной базы для техники. В частности, в июне сошла с конвейера первая отремонтированная в Украине БМП "Мардер". "Работаем над тем, чтобы мы могли в Украине на сто процентов обеспечивать все необходимое для наших "Брэдли" и других видов техники, которая помогает нашим воинам держать фронт и выполнять жизненно важные задачи для всего государства", - добавил Зеленский.

Он отметил, что это лишь часть нового оборонного комплекса и возможностей Украины:

"Если когда-то, годы назад, украинская "оборонка" имела, к сожалению, беспомощный вид, то сейчас - это отрасль, которая на пути к лидерству как минимум в Европе. Сейчас это индустрии, которыми Украина может снова по праву гордиться. Благодаря оборонным индустриям Украине предстоит стать одним из ключевых глобальных доноров безопасности и очень сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий. Каждый, кто будет с нами, кто будет с Украиной, я уверен, выиграет".

Производство оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, в сентябре украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о существенном наращивании производства оружия. Так, за восемь месяцев этот показатель вырос в два раза по сравнению с 2023 годом.

Впоследствии премьер-министр сообщил, что уже до конца этого года страна должна изготовить 1,5 миллиона беспилотных летательных аппаратов.

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