Партнеры предоставят средства на производство ракет, беспилотников и другого дальнобойного оружия.

Европейский Союз не может производить все необходимое ВСУ оружие и боеприпасы, а потому переходит к инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Как пишет The Washington Post, выделение ЕС 440 млн долларов на поддержку оборонной промышленности Украины "знаменует собой значительный сдвиг" в подходе блока к войне, а также демонстрирует недостатки его оборонного сектора в производстве оружия и боеприпасов. В частности, европейцы едва справляются со спросом.

"Я думаю, что существует осознание того, что Европа не в состоянии производить оружие, которое нужно Украине, и самый простой способ для украинцев - сделать это самостоятельно. Если украинцы имеют ресурсы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее", - сказал изданию неназванный европейский дипломат.

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Глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршала Ян Лессер пояснил, что инвестирование в украинский сектор вооружений "обеспечивает большую гибкость" и "дает Украине больше возможностей в короткие сроки". Это также облегчит давление на оборонное производство Запада. В то же время Лессер признал, что "ничто из этого не заменит широкомасштабных поставок оружия западного производства в Украину".

"Это просто реальность ситуации с безопасностью, в которой оказалась Украина. В более широком смысле речь идет о постепенной интеграции Украины в западные цепочки поставок оборонной промышленности", - добавил он.

В издании отмечают, что деньги для инвестиций в ВПК Украины ЕС возьмет из доходов от замороженных активов РФ. Дополнительные средства решила предоставить Дания. Неназванный европейский чиновник анонсировал резкое увеличение потока денег в украинский ВПК.

"Есть ряд стран, которые, насколько мне известно, близки к тому, чтобы объявить о будущем использовании того же механизма, либо инвестируя сами, либо просят Данию инвестировать свои деньги", - сказал он.

Средства пойдут на производство ракет, беспилотников и другого дальнобойного оружия. По мнению чиновника, финансирование от партнеров Украины является "переломным, не с точки зрения выделенной суммы средств, а относительно самой идеи инвестирования государственных денег в украинскую оборонную промышленность".

Однако даже с такой помощью украинская оборонка далека от того, чтобы иметь возможность посоревноваться с РФ, которая является одним из ведущих мировых производителей оружия в мире.

Украинский ВПК

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2024 года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

В сентябре премьер Денис Шмыгаль заявил о существенном наращивании производства оружия. Так, за восемь месяцев этот показатель вырос в два раза по сравнению с 2023 годом.

По данным Минэкономики, если локализовать в Украине производство оружия на сумму 300 млрд грн и дополнительно их пустить в экономику, то это будет способствовать дополнительному росту ВВП на 3,5%.

Как известно, Украина уже имеет успешный опыт быстрого производства оружия за европейские деньги. Так, украинский ВПК за 2 месяца сделал и поставил ВСУ партию САУ "Богдана", которые профинансировала Дания.

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