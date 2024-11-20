Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него войдет большое количество различного вооружения, включая САУ, бронемашины и дроны, сообщили в правительстве ФРГ.
Отмечается, что в Украину отправят четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и боеприпасами к ней. Также ВСУ получат 47 бронемашин с защитой от мин.
В новый пакет военной помощи войдут:
- 4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и боеприпасами;
- 3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;
- 3 плуга для разминирования;
- боеприпасы для БМП MARDER;
- 47 бронемашин с защитой от мин (MRAP);
- радиолокационная станция TRML-4D;
- 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
- 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
- 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
- 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
- 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
- 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями;
- 8 тактических авиадесантных машин Caracal;
- 20 защищенных машин для пограничной службы;
- 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
- 8 тысяч патронов калибром 40-мм;
- 100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним;
- 100 тысяч патронов к стрелковому оружию;
- жгуты и шевроны.
Всего Германия выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине в 2024 году, напомнили в правительстве ФРГ.
Военная помощь Украине - последние новости
Ранее в The Associated Press выяснили, что Пентагон готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 275 миллионов долларов. В него войдут средства ПВО, HIMARS, Javelin, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.
Кроме того, Великобритания на 1000-й день полномасштабной войны в Украине объявила о новом пакете военной помощи. Правительство страны выделит 7,5 миллионов фунтов стерлингов на новые ударные и разведывательные БПЛА.