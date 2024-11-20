Всего Германия выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине в 2024 году.

Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него войдет большое количество различного вооружения, включая САУ, бронемашины и дроны, сообщили в правительстве ФРГ.

Отмечается, что в Украину отправят четыре самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и боеприпасами к ней. Также ВСУ получат 47 бронемашин с защитой от мин.

В новый пакет военной помощи войдут:

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4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и боеприпасами;

3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями;

3 плуга для разминирования;

боеприпасы для БМП MARDER;

47 бронемашин с защитой от мин (MRAP);

радиолокационная станция TRML-4D;

20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;

12 дронов-разведчиков HORNET XR;

100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

120 дронов-разведчиков SONGBIRD;

60 дронов-разведчиков Golden Eagle;

2 дрона-разведчика VT-4 Ray;

2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями;

8 тактических авиадесантных машин Caracal;

20 защищенных машин для пограничной службы;

6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

8 тысяч патронов калибром 40-мм;

100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним;

100 тысяч патронов к стрелковому оружию;

жгуты и шевроны.

Всего Германия выделила около 7,1 млрд евро на военную помощь Украине в 2024 году, напомнили в правительстве ФРГ.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее в The Associated Press выяснили, что Пентагон готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 275 миллионов долларов. В него войдут средства ПВО, HIMARS, Javelin, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, Великобритания на 1000-й день полномасштабной войны в Украине объявила о новом пакете военной помощи. Правительство страны выделит 7,5 миллионов фунтов стерлингов на новые ударные и разведывательные БПЛА.

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