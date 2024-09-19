Возможно, благодаря удару по российскому арсеналу удалось предотвратить некоторые атаки по Украине со стороны РФ, отметили журналисты.

Продолжается война в Украине, и украинские беспилотники атаковали город Торопец (Тверская область) и попали в крупный вражеский склад боеприпасов, в котором, возможно, было редкое и мощное оружие. Для российской стороны есть два сценария последствий удара по арсеналу.

Самый оптимистичный сценарий для РФ заключается в том, что в Торопце было всего несколько баллистических ракет и все, что было потеряно, в конечном итоге может быть заменено, возможно, первой партией ракетного оружия, поступившей из Ирана, пишет Forbes.

"Худший сценарий для России заключается в том, что она только что потеряла значительную часть своих лучших боеприпасов для атак вглубь Украины", - отмечается в материале.

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Журналисты отметили, что благодаря уничтожению российского склада с боеприпасами, возможно, удалось предотвратить некоторые атаки со стороны РФ и спасти жизни десяткам украинцев.

Ранее стало известно, что Северная Корея и Иран поставляют россиянам баллистические ракеты.

Интересные новости Украины о войне - что уже сообщалось

18 сентября УНИАН узнал, что беспилотники Главного управления разведки Минобороны, Службы безопасности Украины и Сил специальных операций в Торопце ликвидировали крупный склад главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России. Журналисты узнали, что для нанесения удара с воздуха использовали более 100 ударных дронов.

Российские чиновники утверждали, что в городе не было "прилетов". В Торопце звучали мощные взрывы, была объявлена эвакуация, взрывной волной повреждено много домов, в сети сообщали о 17 пострадавших.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко говорил, что на арсенале в Торопце враги, в частности, хранили произведенные баллистические ракеты к "Искандер" и начинали создавать там запас северокорейской баллистики - KN-23.

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