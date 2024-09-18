На складе противники, в частности, хранили ракеты к реактивной системе залпового огня "Град", отметили в Центре противодействия дезинформации.

В Тверской области Российской Федерации на складе города Торопец россияне хранили пять видов различных ракет.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины) Андрей Коваленко. "На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к (реактивной системе залпового огня, - Ред.) "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN-23", - сообщил Коваленко.

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Важные новости России - что уже сообщалось об атаке дронов

Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны, вероятно, попав в склад боеприпасов. Из-за значительного пожара и детонации, губернатор области Игорь Руденя приказал частично эвакуировать население. Местных жителей вывозят в соседний город - Западную Двину.

Российские власти, как всегда, не признали поражения важного объекта. Вместо этого, местные власти заявляют, что "в результате падения обломков БПЛА" вспыхнул пожар.

Стоит отметить, что после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, беспилотники уже не раз атаковали различные российские объекты, которые помогают оккупантам продолжать агрессию против украинцев.

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