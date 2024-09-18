После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация, узнали журналисты.

Этой ночью дроны Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Сил специальных операций уничтожили крупный склад главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в населенном пункте Торопец Тверской области.

Об этом УНИАН сообщил источник в спецслужбе. На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", УАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов украинских дронов началась чрезвычайно мощная детонация. Местные в пабликах спрашивали друг друга, это случайно не ядерная бомба к ним прилетела. Сейчас "хлопок" пылает на участке шириной 6 километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.

"СБУ вместе с товарищами из Сил обороны продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную "картину" на других военных объектах России, которые работают на войну против Украины", - сообщил информированный источник в СБУ.

По информации источников УНИАН в спецслужбах, всего в этой атаке было задействовано более сотни ударных беспилотников.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 сентября город Торопец Тверской области России атаковали дроны. Из-за значительного пожара и детонации, губернатор области Игорь Руденя приказал частично эвакуировать население. Местных жителей вывозят в соседний город - Западную Двину.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины) Андрей Коваленко заявил, что в Тверской области Российской Федерации на складе города Торопец россияне хранили пять видов различных ракет.

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к (реактивной системе залпового огня, - Ред.) "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандер" и начинали создавать запас северокорейских KN-23", - отметил Коваленко.

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