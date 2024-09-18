Из росссийского города Торопец уже эвакуировали три тысячи человек, выяснили журналисты.

Российский город Торопец (Тверская область) атаковали беспилотники - под ударом оказался склад с боеприпасами, начали раздаваться мощные взрывы. Местные власти утверждают, что "прилетов" не было.

В РФ поныли, что в результате атаки во многих домах выбиты окна и якобы есть 17 человек человек, которые получили порезы и ушибы. Такой информацией поделился Mash в Telegram. "…над городом висит дым. Уже эвакуировали три тысячи человек. Людей отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыт", - отмечается на канале.

Местные власти утверждают, что дроны, атаковавшие Торопец, "сбила" российская система противовоздушной обороны, а в результате "падения обломков" произошел пожар.

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В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области в результате дроновой атаки начались мощные взрывы. Губернатор региона Игорь Руденя приказал частично эвакуировать население города.

Позже источники УНИАН сообщили, что украинские дроны в Торопце уничтожили крупный склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, на котором хранились, в частности, управляемые бомбы, артиллерийские боеприпасы и ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У". Журналисты узнали, что после "прилетов" украинских беспилотников в городе началась чрезвычайно мощная детонация.

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