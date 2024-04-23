Поставки Анкаре этих ЗРК вызвали скандал и привели к исключению Турции из программы истребителя пятого поколения.

Турция может развернуть российские системы ПВО С-400 "Триумф" на границе с Ираком для запланированного летнего наступления против Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Business Insider.

Если Анкара пойдет на такой шаг, то это станет первым развертыванием поставленной Турции зенитной ракетной системы С-400.

Предполагается, что С-400 будет защищать турецкие силы от дронов, вероятно, приобретенных РПК. Однако система эффективна и против других угроз, в частности, крылатых и баллистических ракет.

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Напомним, о соглашении на поставку российских ЗРК С-400 турецкое МИД заявило в 2017 году. Тогда же объявили о подписании контракта на эти системы. Его цена составляла 2,5 млрд долл.

Контракт вызвал резкую критику со стороны американской администрации: в Белом доме заявили, что участие Турции в программе истребителя пятого поколения F-35 теперь "невозможно". Позже Анкару официально исключили из нее.

Турция создает истребитель пятого поколения

Альтернативой американским F-35 для Турции может стать собственный истребитель пятого поколения, который получил обозначение KAAN. Свой первый полет он совершил в феврале этого года.

Самолет получил два двигателя, при конструировании KAAN использовали технологию малозаметности. Предполагается как одноместная, так и двухместная версия самолета.

Ранее, напомним, стало известно, что интерес к KAAN проявила Украина.

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