И США, и Россия могут выявить уязвимые места друг друга посредством использования новейшего военного вооружения во время учений.

НАТО 4 марта начинает одни из крупнейших учений Nordic Response 2024, которые пройдут вблизи российских границ. В этих учениях, охватывающих тринадцать стран, будут мобилизованы более 20 000 военнослужащих, более 50 военных кораблей и более 110 самолетов, от истребителей до вертолетов.

Как пишет bulgarianmilitary.com, это дает США и их союзникам уникальную возможность провести испытательные полеты F-35 для сканирования российских подразделений С-300 и С-400, базирующихся в Северном военном округе России, в частности в районе Санкт-Петербурга.

В то же время, опасения заключаются в возможности того, что и США, и Россия могут выявить свои уязвимые места посредством использования новейшего военного вооружения во время учений, говорится в статье.

Видео дня

Так, F-35 обладает способностью легко сканировать и определять местоположение С-400. Самолет вооружен возможностями малозаметности и может применять различные подходы, например, полет на малых высотах. Кроме того, F-35 оснащен сложной системой радиоэлектронной борьбы AN/ASQ-239 Barracuda, которая известна своей способностью блокировать российские радары.

В то же время, если российские радары С-400 находятся в активном режиме, то они смогут сканировать авионику F-35 и могут обнаружить F-35 по радиолокационному сечению самолета.

Какими будут последствия от сканирования друг друга

F-35 "Лайтнинг II" и С-400 "Триумф" — два самых передовых образца военной техники в мире, каждый из которых обладает своими уникальными возможностями. Если бы они просканировали друг друга, они потенциально могли бы раскрыть противнику огромное количество информации.

Если бы С-400 успешно просканировал F-35, он потенциально мог бы узнать больше о характеристиках малозаметности этого самолета. Сюда могут входить форма и материалы, использованные в конструкции самолета, которые способствуют его способности уклоняться от обнаружения радаров. Кроме того, F-35 оснащен сложным набором датчиков и средств радиоэлектронной борьбы. Если бы С-400 просканировал F-35, он, возможно, смог бы собрать данные об этих системах.

Если бы F-35 просканировал С-400, он потенциально мог бы узнать о радиолокационных возможностях системы. Сюда могут входить частота, дальность действия и возможности отслеживания радара, которые имеют решающее значение для обнаружения и перехвата целей. Более того, С-400 оснащен различными типами ракет, каждый из которых предназначен для определенной цели. Если бы F-35 просканировал С-400, он, возможно, смог бы собрать данные об этих ракетах. Это потенциально может дать представление о скорости, дальности и системах наведения ракет.

Кроме того, пишет издание, Россия может рискнуть отправить свой Су-57 в непосредственной близости от учений НАТО и F-35. Однако, хотя элемент скрытности этих истребителей весьма эффективен на расстоянии, тем не менее, по мнению єкспертов, F-35 может обнаружить неуловимый Су-57 даже с более близкого расстояния.

F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины

Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что американские F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины.

Целью этих миссий является определение точного местоположения российских зенитно-ракетных комплексов.

Вас также могут заинтересовать новости: