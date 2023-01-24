Германия, Дания и Испания могут получить разрешение на реэкспорт оружия из Швейцарии в Украину.

Нейтральная Швейцария рассматривает возможность поставки Украине бронемашин и боеприпасов к установкам Gepard, пишет Радио Свобода со ссылкой на швейцарские СМИ.

Давление на Швейцарию длилось несколько месяцев, отмечают журналисты. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита в Давосе сказал в отношении Швейцарии: "Речь идет не о нейтралитете (Швейцария мотивировала отказ в предоставлении оружия своей политикой нейтралитета). Речь идет о праве на самозащиту".

По сообщению СМИ, швейцарские социал-демократы, которые до сих пор не соглашались на предложение комиссии по политике безопасности Национального совета (парламента страны), отказались от своей прежней позиции. Теперь Германия, Дания и Испания могут получить разрешение на реэкспорт оружия из Швейцарии в Украину.

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Швейцария производит семейство бронемашин Piranha (под этой маркой есть БМП, бронетранспортеры и другие бронированные машины). Именно такую технику предлагала поставить Украине Дания, но до сих пор разрешения не получила.

Также Швейцария является производителем 35-миллиметровых боеприпасов к зенитным самоходным системам Gepard. Их предоставила Германия, но использование этого оружия сейчас усложняется именно из-за нехватки боеприпасов.

Танки для Украины - что известно

Первой, кто официально подтвердил передачу Украине танков западного образца, выступила Великобритания. Накануне Лондон согласился поставить ВСУ 14 единиц своих Challenger 2.

После многомесячных дискуссий с союзниками канцлер Германии Олаф Шольц наконец согласовал передачу Украине Leopard. Их, по данным СМИ, хотят передать ВСУ до 100 единиц.

Отдельно отмечалось о готовности США поставить "значительное количество" своих боевых танки Abrams. Однако это пока неофициальные слухи.

Также французский президент Эммануэль Макрон уже открыто допустил передачу Украине танков Leclerc. Он поручил министру обороны изучить вопрос поставки танков в Украину.

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