Ранее Германия передала Украине 30 Gepard.

Германия ведет переговоры по поводу передачи Украине зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Как сообщает SPIEGEL, переговоры ведутся с двумя странами, на балансе которых есть Gepard и боеприпасы для них.

Ранее Германия передала Украине 30 установок Gepard, которые оказались эффективными для борьбы с российскими дронами, в том числе – дронами-камикадзе иранского производства.

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Кроме того, стало известно, что боевые машины пехоты Marder, о планах передать которые федеральное правительство Германии сообщало накануне, будут поставлены в первом квартале 2023 года. Представитель по внешней политике парламентской группы Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид в эфире радио rbb24 уточнил, что речь идет о 40 боевых машинах пехоты, "без которых Бундесвер сможет обойтись".

Gepard для Украины

Как стало известно в середине ноября, с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Как отмечали в посольстве Германии в Украине, Gepard стал эффективным оружием против иранских дронов-камикадзе, которые использует Россия. В ВСУ также показывали эффективную работу Gepard по российской ракете.

В конце ноября канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поставить Украине дополнительные установки Gepard.

Зенитная самоходная артиллерийская установка Gepard - характеристики

Gepard, разработка которой началась в 1960-х, долгое время была важным элементом противовоздушной обороны армий Германии, Нидерландов и Бельгии. В начале века от них начали отказываться.

Gepard оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками и двумя радарами — поисковым и слежения с дальностью действия 15 км.

Установка поражает наземные цели на дистанции 2 км, а воздушные — 5,5 км, с темпом огня – 550 выстрелов из каждой пушки в минуту.

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