Белый дом отказался от комментариев.

Администрация Байдена может объявить передачу Украине танков Abrams уже на этой неделе, чтобы повлиять на Германию, чтобы та, в свою очередь, передала ВСУ танки Leopard.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, передача должна стать частью дипломатических договоренностей с Берлином, чтобы ФРГ передала небольшое количество танков Leopard и одобрила их передачу странами ЕС. Это уладило бы разногласия Запада по танкам, передача которых, по мнению некоторых стран, чревата эскалацией боевых действий.

По словам собеседников издания, смена позиции США следовала за телефонным разговором с Олафом Шольцом 17 января, в ходе которого Байден согласился рассмотреть вопрос о поставке Abrams несмотря на решение Пентагона. Передача Украине танков была предметом интенсивных американо-немецких переговоров, отметил источник WSJ в Берлине.

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Белый дом отказался от комментариев.

Пентагон публично исключал поставки Украине Abrams, аргументируя это тем, что эти танки требуют значительной подготовки личного состава и материально-технического обеспечения.

Танки Abrams - характеристики

Это основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Abrams в настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т.

Abrams положил начало использованию целого ряда новаторских решений, включая компьютерную систему управления огнем и раздельное хранение боезапаса с использованием вышибных панелей.

Танка Leopard для Украины - что известно

Несмотря на вдохновляющие заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января.

Сообщалось, что у стран были по этому поводу большие дискуссии, которые тогда не ознаменовались каким-то единственным решением. Чтобы Украина получила Leopard от той же Польши, эту передачу должен, согласно экспортной лицензии, согласовать Берлин.

В то же время Запад во главе с США и Польшей продолжал работать с немецким правительством относительно возможности передачи Украине Leopard. 24 января представитель Бундестага в комментарии СМИ заявил, что Берлин получил запрос Варшавы и намерен рассмотреть его в "срочном порядке".

Польша уже согласилась принять украинских танкистов для обучения эксплуатации Leopard.

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