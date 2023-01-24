Польша и Финляндия уже публично заявили о готовности предоставить Украине свои танки.

12 стран-участниц "Рамштайна" пообещали предоставить Украине около 100 танков Leopard при условии, что правительство Германии "даст добро", сообщает телеканал ABC News со ссылкой на комментарий высокопоставленного украинского чиновника.

Эти договоренности, по словам источника телеканала, были достигнуты во время восьмого заседания в формате "Рамштайн" в пятницу.

В частности, Польша и Финляндия уже публично заявили о готовности предоставить Украине свои танки. По словам собеседника ABC News, такую же готовность выразили Испания, Нидерланды и Дания.

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Украинский чиновник отметил, что ВСУ нуждаются в западных танках и из-за того, что запасы советских боеприпасов к уже имеющимся старым танкам заканчиваются. Передачу Leopard для ВСУ он назвал "крайне необходимой".

Ранее "символический жест" по передаче своих танков сделала Великобритания. Вскоре такой же "символический жест", чтобы подтолкнуть немецкое правительство к конкретному решению, могут сделать и США. По данным издание WSJ, Белый дом может объявить о предоставлении Киеву Abrams.

Танка Leopard для Украины - что известно

Несмотря на вдохновляющие заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января.

Сообщалось, что у стран были по этому поводу большие дискуссии, которые тогда не ознаменовались каким-то единственным решением. Чтобы Украина получила Leopard от той же Польши, эту передачу должен, согласно экспортной лицензии, согласовать Берлин.

В то же время Запад во главе с США и Польшей продолжал работать с немецким правительством относительно возможности передачи Украине Leopard. 24 января представитель Бундестага в комментарии СМИ заявил, что Берлин получил запрос Варшавы и намерен рассмотреть его в "срочном порядке".

Польша уже согласилась принять украинских танкистов для обучения эксплуатации Leopard.

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