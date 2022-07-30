Даже компания-производитель дрона не опубликовала его характеристики.

С каждым новым днем войны Украина получает все больше и больше вооружения от партнеров. На этот раз речь идет о новых поставках от США. Украинские защитники получат новые дроны-камикадзе Phoenix Ghost.

Официально свойства дронов остаются в секрете, говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Способен выявлять цель и осуществлять их поражение", - говорит военный эксперт Александр Мусиенко.

По данным Министерства обороны США, украинским военным передадут около 580 беспилотников Phoenix Ghost.

"Украинцы отлично используют систему Phoenix Ghost, это позволяет нам получить и закон трактовать у производителей дополнительные мощности Phoenix Ghost. Мы можем обеспечить стабильные поставки этого потенциала", - заявляли в Минобороны США.

Дрон-камикадзе Phoenix Ghost действительно можно назвать секретным, поскольку даже компания-производитель Aevex Aerospace не опубликовала его характеристики.

"Это достаточно важный элемент вооружения, беспилотники и дроны играют очень серьезную роль на полях сражений - как для выявления цели противника, корректировки огня по противнику, так и для уничтожения непосредственно вражеской техники или живой силы", - говорит Мусиенко.

Дрон похож со Switch Blade - дроном-камикадзе, он оснащен инфракрасной камерой и может взлетать вертикально. Время полета - около 6 часов.

Ранее сообщалось, что США объявили о новой военной помощи для Украины. ВСУ получат дальнобойные ракетные системы HIMARS.

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