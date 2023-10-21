Это помогает спасать жизни наших военных.

Армия РФ в Запорожской области потеряла в пять раз больше артиллерии, чем Вооруженные Силы Украины. Это произошло благодаря изобретательности украинских защитников.

Как сообщает The Wall Street Journal, около 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов оккупантов. Поэтому ее уничтожение помогает спасать жизни воинов.

Украина имеет преимущество в точности над артиллерией РФ, хотя враг все еще имеет большее количество пушек и артустановок. Западное вооружение и изобретательность наших военных помогли получить паритет там, где РФ раньше имела преимущество.

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По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, которая отслеживает задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ наши войска уничтожили 177 российских пушек и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожено 92 единиц артиллерийской техники россиян, тогда как Силы обороны потеряли 19 единиц.

Война в Украине - последние новости

За время полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне около 292 тыс. 850 (+790 в сутки) человек. Всего ВСУ уничтожили артиллерийских систем - 7 тыс. 17 (+5), реактивных систем залпового огня - 822.

СМИ писали, что Северная Корея предоставляет России артиллерию для войны в Украине. Однако ВСУ продолжают уничтожать технику врага. Недавно на фронте заметили раритетную артиллерию - самоходные артиллерийско-минометные установки (САМУ) 2С31 "Вена".

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