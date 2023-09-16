Появление этих САМУ в зоне боевых действий подтверждает дефицит военной техники, который испытывает РФ, уверен обозреватель.

Российские войска стали применять в зоне боевых действий в Украине самоходные артиллерийско-минометные установки (САМУ) 2С31 "Вена".

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, 2С31 даже по современным меркам очень неплохая установка, но это не серийный, а штучный продукт. Эксперт уверен, что появление этих САМУ в Украине подтверждает дефицит техники, который испытывает Россия:

"Данная техника появляется в зоне боевых действий именно из-за нехватки самоходный артиллерийских установок. Нехватки, вынуждающей выводить раритеты".

"Для многих такое название как "Вена" не настолько привычное, как "Гиацинт", "Нона-С", "Мста-С" и прочие, и это не удивительно. Ведь это не серийная САМУ… 2С31 "Вена" берет свои корни в далеких 1980-х, когда в СССР решили заменить "Нона-С" чем-то более эффективным и современным. Так и родился на рубеже 80-90-х амбициозный проект 2С31. Но в связи с развалом СССР он не получил должного развития", - рассказал Коваленко.

По его мнению, для 1990-х 2С31 была довольно-таки передовой.

"Она обладала неплохой для техники постсоветской России автоматизированной системой управления наведением и уникальным прицельным комплексом. Помимо всего прочего, обладала орудийным вычислительным комплексом. Но в серию данная САМУ так и не пошла… Говорить о некоем большом потенциале производства этих САМУ, нет, не приходится", - добавил эксперт.

Потери России в Украине - данные Генштаба ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют 271 тысячу 790 человек личного состава. За сутки украинские военные уничтожили 350 российских захватчиков.

Кроме того, Россия потеряла в Украине не менее 4 тыс. 616 танков, 8 тыс. 824 боевых бронированных машин, 5 тыс. 988 артиллерийских систем, 4 тыс. 738 беспилотников оперативно-тактического уровня, 8 тыс. 525 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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