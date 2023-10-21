Среди новых потерь РФ - 55 боевых бронированных машин и 16 танков.

За сутки Вооруженными силами Украины были уничтожены еще почти 800 российских оккупантов, которые пришли с войной в нашу страну.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 292 тыс. 850 (+790 за сутки) человек.

Танков российских оккупантов было уничтожено 5 тыс. 63 (+16) единицы, боевых бронированных машин - 9 тыс. 612 (+55), артиллерийских систем - 7 тыс. 17 (+5), реактивных систем залпового огня - 822.

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Вражеских средств противовоздушной обороны было уничтожено 548 единиц, самолетов - 320, вертолетов - 324, беспилотников оперативно-тактического уровня - 5 тыс. 330 (+4), крылатых ракет - 1 тыс. 535.

Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 20, подводных лодок - 1, автомобильной техники и автоцистерн - 9 тыс. 391 (+21) и специальной техники - 990 (+5). В Генштабе добавили, что все данные еще уточняются.

ВСУ ударили по 8 районам дислокации войск РФ

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 21 октября, Генштаб заявил, что за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и четыре - по его зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, ракетные войска поразили пункт управления, склад боеприпасов, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также их станцию радиоэлектронной борьбы.

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