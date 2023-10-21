Бойцы ракетных войск хорошо отработали по позициям врага, уничтожив склад боеприпасов и пункт управления.

За прошедшие сутки, 20 октября, авиация Вооруженных сил Украины нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, защитники из ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ противника.

В то же время враг ночью нанес очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Оккупанты применили управляемые авиационные ракеты Х-59, крылатые ракеты "Искандер-К" и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Сейчас уточняется информация о последствиях этой террористической атаки. Отмечается, что враг цинично нанес ракетный удар по школе в Константиновке Донецкой области, здание учебного заведения почти полностью разрушено.

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Всего оккупационные войска нанесли 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах

Война в Украине - последние новости

Русские оккупанты атаковали на разных направлениях позиции Сил обороны, в течение суток произошло 77 боевых столкновений.

Потери России в войне против Украины постоянно растут. Сейчас они составляют примерно 292 тыс. 060 человек. 19 октября ВСУ ликвидировали рекордное количество российских захватчиков - 1 тыс. 380 человек.

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