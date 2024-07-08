За двадцать восемь месяцев полномасштабной войны запасы старых российских танков значительно сократились.

Российские войска ежемесячно теряют в Украине почти 100 танков. При этом промышленность строит не более 50 в течение 30 дней.

Как пишет Forbes, чтобы компенсировать потери, россияне извлекают старые танки времен холодной войны из долгосрочного хранения, восстанавливают их, модернизируют, а затем отправляют на фронт вместе с новыми. Несмотря на такие проблемы, россияне в основном не используют старые Т-72, которые имеют более тонкую броню и худшие средства управления огнем.

За двадцать восемь месяцев полномасштабной войны России против Украины запасы российских танков сократились:

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Т-55 - на 31%;

Т-62 - на 37%,

Т-80Б - на 79%.

Т-72 - на 9%.

Отмечается, что восстановить можно практически любой устаревший танк. Даже полностью проржавевший бак можно зачистить и отшлифовать, а другие компоненты - заменить.

Однако, такая глубокая реставрация чрезвычайно трудоемкая и дорогая. Вероятно, поэтому в РФ не восстанавливают Т-72, направляя деньги на новую технику.

"Зачем Кремлю тратить деньги на восстановление 70-летних Т-55 и 60-летних Т-62, а не 50-летних Т-72? Ответ, скорее всего, заключается в том, что Т-55 и Т-62 имеют людей для зарядки в экипажах из четырех человек, а Т-72 имеют автоматическую зарядку, которая заменяет четвертого члена экипажа", - объясняет издание.

Последнее трудно обслуживать, а потому армия США и многих стран НАТО никогда не используют эту технологию в своих танках. В оценке 1982 года Центральное разведывательное управление США похвалило автоматическое заряжание Т-72 за его скорость, но отметило его сложность. Это делает старый Т-55 проще для восстановления, чем более молодой Т-72.

Таким образом россияне восстанавливают новые сложные, а также старые и простые танки. Старые и сложные машины они обходят, поскольку те требуют много времени и денег для возвращения в рабочее состояние.

По словам аналитика Ричарда Верекера, на старые Т-72 приходится 10% потерь российских Т-72.

"Я не думаю, что наступит определенный момент, когда у России закончатся танки, но их танковый парк, скорее всего, со временем будет медленно, но постоянно сокращаться, что повлияет на их наступательные возможности", - говорится в сообщении OSINT-аналитика Highmarsed в сети X.

Война в Украине - российские танки

Ранее Highmarsed отмечал, что в России резко сократились темпы восстановления старых танков. Россия сняла с хранения около 2500 танков, при этом за последний год темпы работ снизились вдвое - со 115 до примерно 60 танков в месяц.

Как объясняет аналитик, изначально у России было много резервных танков в хорошем состоянии, которые можно было быстро выводить с хранения, и темпы, вероятно, были даже выше 115 в месяц, что позволяло компенсировать высокие первоначальные потери.

УНИАН писал, что в 2024 году военно-промышленный комплекс РФ планирует поставить армии около 1500 танков и 3000 образцов другой бронетехники. Такое же количество запланировано и на следующий год.

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