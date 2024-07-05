Это экспортная версия танка "с очень интересной историей", отметил обозреватель.

ВСУ уничтожили еще один российский танк Т-90С с колейным минным тралом КМТ-7. Случилось это в районе населенного пункта Победа на Покровском направлении фронта, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он напомнил, что Т-90С - это экспортная версия танка "с очень интересной историей".

"Шли они преимущественно по контрактам в Индию - Т-90S Bhishma, но часть танков не проходила приемку в связи с некачественной сборкой и прочими неполадками/дефектами. За время выполнения экспортных поставок таких танков накопилась энное количество, и с ноября-декабря 2022 их весьма активно стали отправлять в зону боевых действий", - отметил эксперт. Видео дня

По его информации, в месяц таких танков уничтожают 1-2 единицы.

"По одним верифицированным данным российские оккупационные войска их потеряли 15, по другим 10… В любом случае, тенденция очень интересная, конкретно указывающая на то, сколько Т-90С ВПК России, а именно "Уралвагонзавод" в течение месяца на ряду со всей остальной продукцией может отправлять в зону БД", - добавил обозреватель.

При этом он также напомнил, что за время полномасштабной войны с Россией верифицировано уничтожение, повреждение или "затрофей" 150 танков Т-90А/АК/С/М, а согласно не верифицированным данным, это количество превышает 200 единиц.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, общие боевые потери России в Украине 24 февраля 2022 года по 5 июля 2024 года ориентировочно составляют личного состава - около 548 тысяч 580 человек, в том числе 1 110 за минувшие сутки.

Кроме того, РФ потеряла не менее: танков - 8142 (+10) единицы, боевых бронированных машин - 15 тыс 611 (+11), артиллерийских систем - 14831 (+54), реактивных систем залпового огня - 1115, средств ПВО - 878, самолетов - 360, вертолетов - 326.

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