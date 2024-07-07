Если в начале 2024 года РФ снимала с хранения более 115 танков ежемесячно, то сейчас темпы сократились вдвое.

В России резко сократились темпы восстановления старых танков. Как пишет OSINT-аналитик Highmarsed, Россия сняла с хранения около 2500 танков, при этом за последний год темпы работ снизились в два раза - со 115 до примерно 60 танков в месяц.

Как объясняет аналитик, изначально у России было много резервных танков в хорошем состоянии, которые можно было быстро выводить из хранения, и темпы, вероятно, были даже выше, чем 115 в месяц, что позволяло компенсировать высокие первоначальные потери.

Однако в 2024 году тенденция стала меняться. Сейчас оккупанты восстанавливают около 60 танков в месяц, чего недостаточно для восстановления потерь, которые, по данным War Spotting, сейчас составляют не менее 93 танков в месяц.

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Причиной этого, вероятно, является то, что оставшиеся на хранении танки находятся в значительно худшем состоянии, отмечает аналитик. Многие из танков провели под открытым небом более 15 лет и требуют большего объема работ.

Исследователь отмечает, что со спутниковых снимков почти нереально установить техническое состояние танков, но он уверен, что значительное количество техники уже никогда будет работать. Единственным вариантом в таком случае будет капитальный ремонт, при этом корпус машины не обязательно должен быть в хорошем состоянии, ее можно было отремонтировать.

"При наличии достаточного количества денег, времени и запасных частей, вероятно, можно отремонтировать любой танк, но со временем этот процесс станет только дорожать. Кроме того, Россия пока сосредоточилась на создании мощностей по ремонту/модернизации лишь для некоторых типов танков - Т-80, Т-72Б и Т-62", - отмечает аналитик.

Хотя он считает, что вряд ли у России в ближайшем будущем закончатся танки, но ее танковый парк, скорее всего, будет медленно, но постоянно сокращаться с течением времени, что скажется на наступательных возможностях.

Аналитик также представил сравнительную таблицу состояния некоторых типов танков.

Когда у России закончатся танки

Ранее OSINT-аналитики подсчитали, что количество танков Т-80 в хорошем состоянии в России значительно сократилось, и такими темпами российские Т-80 на базах хранения могут закончиться ориентировочно в середине 2026 года, поэтому оккупантам придется делать ставку на более массовые и старые Т-55/Т-62, и более редкие Т-90.

В то же время в 2024 году военно-промышленный комплекс РФ планирует поставить армии примерно 1500 танков и 3000 образцов другой бронетехники. Такое же количество запланировано и на следующий год.

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