Модернизированную высокоточную ракету БМ "Смерч" начнут испытывать в конце 2020 года

Планируется модернизировать необходимое количество пусковых установок БМ «Смерч» для стрельбы новыми ракетам и закупить около 200 высокоточных ракет.

Министерств обороны Украины на конец 2020 года планирует начать государственные испытания модернизированной высокоточной ракеты к БМ «Смерч».

Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций Минобороны.

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«Согласно государственной целевой программе создания и освоения производства боеприпасов и продуктов специальной химии на период до 2021 года, на Министерство обороны Украины возложена задача по проведению опытно-конструкторских работ на разработку определенных типов боеприпасов. В течение 2017-2019 годов принято на вооружение (допущено к эксплуатации) Вооруженных сил Украины более 10 типов боеприпасов, продолжается разработка 9 новых видов боеприпасов. Разработан план, предусматривающий восстановление производственных мощностей по сборке и ремонту боеприпасов на определенных арсеналах в течение 2020-2022 годов», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что в текущем году обеспечено устойчивое финансирование мероприятий по развитию и закупке ракетно-реактивного вооружения по государственному оборонному заказу.

«По результатам выполнения государственного оборонного заказа на конец 2020 года планируется: начать государственные испытания модернизированной высокоточной ракеты к БМ «Смерч»; модернизировать необходимое количество пусковых установок БМ «Смерч» для стрельбы новыми ракетами; закупить около 200 высокоточных ракет к БМ «Смерч»; восстановить с модернизацией 200 ракет к БМ «Смерч»; продолжить создание ракет к БМ «Град» с повышенной дальностью; завершить создание берегового ракетного комплекса «Нептун» и начать его закупку; закупить пусковые установки и ракеты к противотанковым ракетным комплексам в соответствии с потребностями определенных ВСУ», - отметили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, артиллеристы Военно-морских сил отработали уничтожение десанта условного противника на юге Украины.

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