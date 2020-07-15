Артиллеристы отработали уничтожение десанта условного противника на юге Украины (фото)

В ходе учений осуществлялось противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Артиллеристы Военно-морских сил отработали уничтожение условного десанта противника на юге Украины.

Об этом сообщает ВМС ВСУ в Facebook.

«Недавно на одном из полигонов юга Украины с отдельной артиллерийской бригадой ВМС ВС Украины провели командно-штабные учения, в ходе которых был практически отработан ряд задач по недопущению высадки десанта при обороне морского побережья и поражению воздушного десанта в тылу своих войск», - говорится в сообщении.

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Во время учений артиллеристы отработали нормативы и усовершенствовали навыки по подготовке и ведению боевых действий в обороне, выполнили задачи по огневому поражению противника.

Накануне выполнения огневых задач была проведена разведка условного противника, определены координаты целей. В ходе учений осуществлялось противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Особенностью проведения учений были боевые стрельбы в составе артиллерийской бригады в ночное время по морским надводным целям, в том числе с применением широкого круга технических средств разведки и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Контроль и оказание помощи в ходе учений осуществляли представители Генерального штаба ВСУ и Военно-морских сил.

Как заявил заместитель командующего морской пехоты - начальник артиллерии полковник Александр Сук, целью учений является проверка слаженности действий подразделений, входящих в состав отдельной артиллерийской бригады, готовность к выполнению задач по назначению, умений командиров всех уровней, повышение их практических навыков.

Приобретенный в ходе учений опыт является крайне важным и после обработки результатов будет обобщен и внедрен для подготовки других частей и подразделений артиллерии.

Как сообщал УНИАН, в акватории Черного Моря в течение пяти дней проходили обучение военных ВМС ВСУ с участием кораблей, катеров и судов национального флота.

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