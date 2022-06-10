Европейские военно-политические элиты продолжают панически и безосновательно бояться России, считает Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк дал совет европейским экспертам, которые все еще не до конца понимают, как воюет российская армия.

Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Подоляка, у ряда европейцев, особенно в околовоенных экспертных кругах, все еще есть сомнения касательно того, как именно воюет "вторая армия мира".

В частности, европейские военно-политические элиты продолжают панически и безосновательно бояться "столь дивного для XXI века юридического образования под названием "РФ", считает советник главы ОПУ.

Он подчеркнул, что вместо проведения экспертных споров на заседаниях военных комитетов, у Европы есть возможность получить реальную информацию о боеспособности российской армии - прямо с поле боя на востоке Украины.

"Есть очень простое и надёжное решение. Передайте Украине (украинским Вооружённым Силам) сопоставимое количество тяжёлой артиллерии и дальнобойных MLRS, чтобы на поле боя возник определённый паритет по количеству выстрелов. Война-то сейчас идёт преимущественно артиллерийская, дальнобойная. И вот как только относительный паритет по стволам/выстрелам будет достигнут, тогда все в прямом эфире смогут оценить, насколько боеспособна Россия, как она воюет и почему "количество – это совсем не умение, а чистый и беспредельный примитивизм"… Просто – а теперь по слогам – дайте нам паритетный объём дальнобойной артиллерии/РСЗО, и в считанные дни получите любые объективные данные: кто есть; кто как воюет; что такое российская армия на самом деле…", - считает Подоляк.

Как писал УНИАН, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что сейчас Украине прежде всего необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасы к ним; обеспечить полную замену некоторых имеющихся калибров советского образца на платформы, которые распространены в странах НАТО.

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