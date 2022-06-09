По его мнению, единственной разницей между ними является то, что "Л/ДНР" спонсирует Россия за нефте/газовые средства некоторых стран.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сравнил "Л/ДНР" с ИГИЛ.

Об этом он написал в Twitter.

"Видимо, вы слышали, как террористы ИГИЛ публично казнили людей", - отметил Подоляк.

По его мнению, смертные "приговоры" в "судах" Л/ДНР" доказывают, что нет разницы между ИГИЛ и "Л/ДНР".

"Кроме одного: последних удерживает Россия за нефте / газовые средства некоторых стран. Россию необходимо признать страной-спонсором терроризма", - подчеркнул советник председателя ОП.

Как сообщал УНИАН, так называемый "Верховный суд" незаконной вооруженной группировки "ДНР", подконтрольной Кремлю, осудил трех пленных иностранцев, воевавших в составе Вооруженных сил Украины, к смертной казни. Речь идет о двух британцах - Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима. Все они подписали контракты с ВСУ до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В МИД Украины заявили, что пленные иностранцы пользуются правами военнопленных, потому что подписали контракты с Вооруженными силами Украины.

"Все иностранцы, которые воюют на украинской территории в составе ВСУ, являются военнослужащими Вооруженных сил Украины. И согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов", - так прокомментировал ситуацию представитель МИД Украины Олег Николенко.

Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина уже начала досудебное расследование по данному факту.

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