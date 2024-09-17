На видео можно видеть ракету хуситов, которая получила название Palestine-2.

Йеменские хуситы продемонстрировали ракету, которую использовали для удара по Израилю 15 сентября, когда его система ПРО не смогла штатно отработать. Об этом сообщает Defense Express.

Дело в том, что перехватить хуситскую ракету смогли только над территорией самого еврейского государства, даже несмотря на использование передовой системы Arrow 3.

На обнародованном видео можно видеть ракету, которая получила название Palestine-2. Эксперты предполагают, что это может быть модернизированная иранская "гиперзвуковая" ракета Fattah, которую показали в прошлом году.

Задекларированная дальность Palestine-2 составляет 2150 км. Это значительно больше дальности Fattah, которая составляет лишь 1400 км. Также отмечается, что Palestine-2 может разгоняться до 16 Махов.

Вес боевой части ракеты неизвестен, однако у Fattah он составляет 350-450 кг. Ранее сообщалось, что для Fattah выбрали двухступенчатую схему. Вторая ступень с боевой частью способна активно маневрировать, усложняя перехват.

Иран поставляет баллистические ракеты в РФ

Недавно в Пентагоне подтвердили, что Исламская Республика передала РФ определенное количество баллистических ракет.

По мнению экспертов, речь идет Fath 360 - тактическую баллистическую ракету малой дальности. Ее радиус составляет от 30 до 120 км. Ракета имеет боевую частью весом около 150 кг.

Также в Сеть выложили спутниковый снимок, который зафиксировал российское судно с иранскими баллистическими ракетами. Специалисты предполагают, что оно могло доставить в РФ около 220 ракет.

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