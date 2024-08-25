По словам представителя ЦАХАЛа, системы противовоздушной обороны, корабли ВМС и самолеты ВВС защищают небо страны.

"Хезболла" заявила о запуске более 320 ракет по северу Израиля, а также несколько дронов. Они якобы обстреляли 11 военных баз на севере Израиля. В сеть попало видео, на котором БПЛА врезается в шоссе.

"Хезболла обстреливает Израиль ракетами и беспилотниками. Наши системы противовоздушной обороны, корабли ВМС и самолеты ВВС защищают небо страны, обнаруживают и перехватывают угрозы, а также наносят удары в любом месте в Ливане, где необходимо устранить угрозы и ударить по Хезболле", - отметил представитель ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэл Хагари, которого цитирует The Times of Israel.

Также он добавил, что десятки их самолетов сейчас атакуют цели в разных районах южного Ливана, чтобы устранить угрозы израильскому тылу. Несмотря на эту атаку, Израиль не заинтересован в эскалации, которая приведет к войне в Ливане, сообщил источник в правительстве.

Видео дня

"Это не атака, направленная на начало войны, а скорее на устранение серьезной угрозы миллионам граждан Израиля. Продолжение эскалации зависит от действий Хезболлы", - говорит собеседник.

Ситуация в Израиле

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль готовится к серьезным атакам со стороны Ирана и Хезболлы после убийства высокопоставленного командира Хезболлы в Бейруте и политического лидера ХАМАС в Тегеране.

The Times of Israel писал, что США направили истребители на свою базу на Ближнем Востоке в рамках подготовки к возможной атаке Ирана на Израиль.

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