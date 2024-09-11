Пентагон подтвердил, что Иран передал России определенное количество баллистических ракет малой дальности. Речь идет о ракетах Fath 360, сказал на брифинге спикер Минобороны США Пэт Райдер.
"Соединенные Штаты подтвердили сообщение о том, что Иран передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath 360, которая, по нашим оценкам, может использовать их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц", - заявил Райдер, добавив, что сейчас Пентагон не может сказать, о каком количестве ракет идет речь.
Как пишет аналитический портал Defense Express, Fath-360 - это ракета длиной 5 метров, с общим стартовым весом 787 кг, боевой частью в 150 кг и дальностью до 120 км. Наведение ракеты обеспечивает комбинированная система инерциальной и спутниковой навигации.
"Точность ракет дискуссионная, но важно отметить, что соглашение об их передаче якобы было заключено еще в декабре 2023 года, поэтому не исключено, что Иран мог получить навигационные системы от РФ для установки в эти ракеты", - отмечают эксперты.
Что касается пусковых установок, то Иран традиционно маскирует их под гражданский автотранспорт, поэтому визуально они похожи на обычные тентованные грузовики в "гражданских" цветах.
Если россияне будут запускать ракеты Fath-360 с относительно безопасного расстояния с отступлением в 20 км от линии фронта, они смогут бить по Украине на глубину до 100 км. Таким образом, в зоне поражения окажутся такие крупные города, как Чернигов, Сумы, Харьков и Запорожье.
Кроме того, россияне, вероятно, активнее будут бить иранскими ракетами по военным объектам в прифронтовой зоне. Как отмечают аналитики, ранее врагу приходилось для их поражения использовать дорогие и дефицитные ракеты ОТРК "Искандер", неисчислимые остатки "Точки-У", а также зенитные ракеты к С-300 и С-400.
"Но теперь у него появилось более дешевое и специализированное средство", - отмечают эксперты.
Россия получила ракеты из Ирана: последние новости
Как писал УНИАН, США объявили новые санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет. Государственный департамент США включил в санкционный перечень три организации, в частности авиакомпанию Iran Air.
Также мы рассказывали, что Иран предположительно передал России более 200 ракет. Такую оценку дает главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.