Теперь не осталось сомнений, что речь идет о ракетах именно наименьшего радиуса действия.

Пентагон подтвердил, что Иран передал России определенное количество баллистических ракет малой дальности. Речь идет о ракетах Fath 360, сказал на брифинге спикер Минобороны США Пэт Райдер.

"Соединенные Штаты подтвердили сообщение о том, что Иран передал России баллистические ракеты ближнего радиуса действия Fath 360, которая, по нашим оценкам, может использовать их в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц", - заявил Райдер, добавив, что сейчас Пентагон не может сказать, о каком количестве ракет идет речь.

Как пишет аналитический портал Defense Express, Fath-360 - это ракета длиной 5 метров, с общим стартовым весом 787 кг, боевой частью в 150 кг и дальностью до 120 км. Наведение ракеты обеспечивает комбинированная система инерциальной и спутниковой навигации.

Видео дня

"Точность ракет дискуссионная, но важно отметить, что соглашение об их передаче якобы было заключено еще в декабре 2023 года, поэтому не исключено, что Иран мог получить навигационные системы от РФ для установки в эти ракеты", - отмечают эксперты.

Что касается пусковых установок, то Иран традиционно маскирует их под гражданский автотранспорт, поэтому визуально они похожи на обычные тентованные грузовики в "гражданских" цветах.

Если россияне будут запускать ракеты Fath-360 с относительно безопасного расстояния с отступлением в 20 км от линии фронта, они смогут бить по Украине на глубину до 100 км. Таким образом, в зоне поражения окажутся такие крупные города, как Чернигов, Сумы, Харьков и Запорожье.

Кроме того, россияне, вероятно, активнее будут бить иранскими ракетами по военным объектам в прифронтовой зоне. Как отмечают аналитики, ранее врагу приходилось для их поражения использовать дорогие и дефицитные ракеты ОТРК "Искандер", неисчислимые остатки "Точки-У", а также зенитные ракеты к С-300 и С-400.

"Но теперь у него появилось более дешевое и специализированное средство", - отмечают эксперты.

Россия получила ракеты из Ирана: последние новости

Как писал УНИАН, США объявили новые санкции против Ирана за передачу России баллистических ракет. Государственный департамент США включил в санкционный перечень три организации, в частности авиакомпанию Iran Air.

Также мы рассказывали, что Иран предположительно передал России более 200 ракет. Такую оценку дает главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

Вас также могут заинтересовать новости: