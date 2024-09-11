Иранские ракеты по прибытии в Россию загрузили в большой поезд, отметили журналисты.

Спутниковый снимок зафиксировал российское судно, которое доставляет баллистические ракеты из Ирана в Россию.

Об этом пишет Sky News. Согласно сообщению, судно Port Olya 3 переправило около 220 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию. Скорее всего, эти ракеты будут использованы в войне против Украины.

Известно, что судно Port Olya 3 прибыло в российский порт "Оля" 4 сентября. Сам порт находится в Астраханской области. При этом судно было в иранском порту Амирабад всего за шесть дней до этого, а именно - 29 августа.

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По прибытии в РФ баллистические ракеты Fath-360 загрузили в большой поезд. Куда именно направили ракеты потом - точно неизвестно. По мнению украинского источника, на который ссылается Sky News, Fath-360 могли отправить на военный полигон Ашулук, расположенный в Астраханской области.

Иран передал баллистические ракеты РФ или нет - что уже сообщалось

Ранее в Пентагоне подтвердили, что Иран действительно передал россиянам определенное количество баллистических ракет малой дальности. Также американцы уточнили, что речь идет именно о Fath-360.

Fath-360 является компактной иранской тактической ракетой малой дальности, которую можно считать аналогом управляемого реактивного снаряда GMRLS. Ракета предназначена для поражения особо важных объектов, например, систем ПВО, складов, командных пунктов и тому подобное.

В отличие от GMRLS, Fath-360 имеет примерно в 1,5 раза более высокую дальность (до 120 км) и оборудована более мощной боевой частью (150 кг). Наведение ракеты обеспечивает комбинированная система инерциальной и спутниковой навигации.

Таким образом, в зону действия Fath-360 попадает, в частности, Николаевская область. При этом, из-за высокой скорости ракеты эффективно сбивать ее сможет только ограниченное количество украинских систем ПВО.

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