Rheinmetall совместно с Automecanica с 2022 года занимаются техническим обслуживанием и ремонтом военных транспортных средств в Сату-Маре, где создан центр для обслуживания западного вооружения ВСУ.

Немецкий концерн Rheinmetal сообщил о приобретении контрольного пакета акций размером 72,5% ведущего румынского производителя автотехники Automecanica Medias без разглашения стоимости.

Как отмечается в пресс-релизе Rheinmetall, новая компания будет работать в Румынии под названием Rheinmetall Automecanica SRL. Соглашение по-прежнему нуждается в одобрении соответствующими государственными органами, прежде чем оно вступит в силу, однако Rheinmetall оценивает годовой потенциал продаж вновь приобретенной компании на уровне около 300 миллионов евро и ожидает, что в текущем финансовом году объем заказов будет "измеряться трехзначными суммами в миллионах евро".

Отмечается, что Automecanica Media є является опытным производителем специальных автомобилей, надстроек и прицепов для гражданского и военного рынка. Rheinmetall сотрудничает с Automecanica с 2022 года, занимаясь техническим обслуживанием и ремонтом военных транспортных средств в Сату-Маре, Румыния. Именно этот центр был специально создан для обслуживания западного вооружения Вооруженных сил Украины.

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"Завод в румынском городе Медиаш будет играть ключевую роль в поддержании оперативной готовности боевых машин западного производства в Украине, а также в обеспечении их логистической поддержки. Присутствие Rheinmetall в Румынии означает, что силы, развернутые на восточном фланге НАТО, смогут рассчитывать на сокращение времени реагирования и более надежные цепи поставок", - добавили в компании.

Также отмечается, что в будущем на этом заводе также будут обслуживаться и модернизироваться шасси зенитных систем, принадлежащих румынским военным.

При этом, как отмечают аналитики Defence Express, хотя название этих ЗРК не разглашено, но румынские вооруженные силы являются одним из немногих операторов Gepard.

"А учитывая то, что машина создана на базе Leopard 1, это также указывает на еще один профиль предприятия, как центр по ремонту и обслуживанию этой техники, в том числе также и в интересах ВСУ", - отмечают в издании.

Rheinmetall и война в Украине

Ранее сообщалось, что концерн Rheinmetall планирует построить в Германии новый завод для производства боеприпасов.

В апреле прошлого года стало известно, что Rheinmetall строит центр военно-технического обслуживания и материально-технического обеспечения в румынском городе Сату-Маре. В узле, расположенном у границы с Украиной, будут обслуживаться самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, БМП Marder, бронированные транспортные машины Fuchs и военные грузовики.

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