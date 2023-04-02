В хабе, расположенном недалеко от украинской границы, будет обслуживаться оружие, используемое для войны в Украине.

Немецкий производитель оружия Райнметалл строит центр военно-технического обслуживания и материально-технического обеспечения в румынском городе Сату-Маре.

Ожидается, что этот центр начнет работу в этом месяце и будет обслуживать оружие, используемое для войны в Украине. Об этом пишет Reuters.

"Сервисный хаб должен играть ведущую роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, используемых в Украине, и обеспечении доступности материально-технического обеспечения", - отметили в компании.

В хабе, расположенном у границы с Украиной, будут обслуживаться самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, БМП Marder, бронированные транспортные машины Fuchs и военные грузовики.

"Для нас в Rheinmetall является ключевой заботой о том, чтобы обеспечить силы НАТО и Украину наилучшей возможной поддержкой", - сказал исполнительный директор Армин Паппергер в заявлении.

Концерн Rheinmetall создал подобный центр в Литве в июне 2022 года для обеспечения поддержкой техники НАТО в странах Балтии.

Западное оружие для Украины - вопросы обслуживания

Как сообщал УНИАН, в феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал создание хаба по ремонту и модернизации немецких танков Leopard 2 для дальнейших поставок боевых машин Украине. Он планировал встретиться с руководством немецкого концерна по производству оружия Rheinmetall, чтобы обсудить детали проекта.

Тем временем стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует построить в Украине танковый завод мощностью около 400 танков в год, даже не дожидаясь окончания войны. По словам главы концерна Армина Паппергера, стоимость проекта-около 200 миллионов евро. Завод должен стать базой для выпуска новых танков типа "Пантера" (Panther KF51).

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