Предприятия отметили, что достаточно загружены заказами, но также они хотели бы иметь уверенность в получении госзаказов и в будущем.

Представители немецкой оборонной промышленности не согласились с мнением министра обороны Бориса Писториуса о том, что военная отрасль "находится в довоенном режиме".

Напомним, на днях Писториус сообщил, что Германия поставит более 200 тыс. артснарядов Украине и отметил, что военная отрасль государства "очень старается, но все равно пока находится в довоенном режиме".

В компании Hensoldt, которая выпускает среди прочего и радиолокационные комплексы для системы ПВО IRIS-T, с мнением министра не согласились. Представитель компании Йоахим Шранцхофер сказал BILD, что она "только ждет приказа и может выпустить оборудование быстро и в больших количествах", сообщает BILD.

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Глава Федеральной ассоциации немецкой промышленности в сфере безопасности Кристоф Ацподиен также выразил несогласие с министром. "Сразу после нападения РФ на Украину Минобороны попросило нас сделать все возможное, чтобы подготовить бундесвер к войне. Многие компании тогда предприняли усилия, чтобы как можно быстрее модернизировать его технику", - рассказал он.

При этом Ацподиен обратил внимание, что оружейные компании зачастую не готовы рисковать с расширением мощностей без четкой перспективы заказов от государства.

Между тем, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер все же считает, что между оружейной промышленностью и властями наладилось хорошее сотрудничество. "В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в 2023 году получила от правительства заказы на сумму более 10 млрд евро, как для бундесвера, так и для Украины. А в этом году сумма увеличится как минимум до 15 млрд евро", - конкретизировал Паппергер.

Военная помощь Германии Украине

На фоне проблем с предоставлением финансирования Украине от США власти Германии активизировали свои усилия по помощи Киеву. В частности, стало известно, что Германия впервые передаст Украине авиационную технику, а именно военные вертолеты Sea King Mk 41 в количестве шести машин.

А 24 января министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал, что Германия в этом году обучит не менее 10 тыс. военных ВСУ, а также намерена поставлять Украине танки и другую технику.

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