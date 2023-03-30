Лидер страны обсудил совместные шаги по усилению обороноспособности ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией немецкого оборонно-промышленного концерна Rheinmetall AG во главе с председателем правления Армином Паппергером.

Об этом сообщается на сайте президента Украины. Отмечается, что на встрече было стороны обсудили текущие отношения государства с концерном и перспективы их развития.

Гарант Украины акцентировал на необходимости дальнейшего углубления и интенсификации партнерства с целью обеспечения как насущных потребностей Сил обороны Украины, так и для существенного усиления обороноспособности нашего государства в перспективе.

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Сообщается, что глава государства выразил благодарность ведущей оборонной компании ФРГ, а также всему народу Германии за всестороннюю помощь и поддержку Украины в продолжающейся борьбе против российской агрессии.

"Ценим эту важную помощь в нашей борьбе за свободу и демократические ценности", – подчеркнул Зеленский.

Германия передала Украине новую партию военной помощи

Напомним, что сейчас Берлин поддерживает Киев своей военной помощью на уровне США, Великобритании и Франции, хотя изначально по поводу передачи наступательного оружия ВСУ в правительстве ФРГ существовали определенные дискуссии.

Буквально 16 марта Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли 500 пистолетов SFP9, 5 тысяч артснарядов калибра 155 мм, а также 155-миллиметровые высокоточные управляемые боеприпасы, 25 генераторов и еще ряд оружия.

В дальнейшем ФРГ планирует передать еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты в ЗРК Iris-T SLM.

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