В Чехии дополнительно изготовят шесть самоходных артсистем DITA для ВСУ.

Нидерланды заказали у Чехии шесть САУ DITA для ВСУ. Также совместно с Данией Украине предоставят артиллерийские снаряды, сообщается на сайте Министерства обороны Нидерландов.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс поделился, что по итогам встречи в Брюсселе его страна решила предоставить Украине военную помощь на сумму 271 миллион евро. В рамках соглашения у Чехии заказали шесть самоходных гаубиц DITA. Они могут стрелять стандартным калибром НАТО 155 мм. Летом 2023 года Украине передали девять таких САУ.

Эта инициатива является расширением предыдущего заказа на девять самоходных артсистем DITA в феврале 2024 года. Всего ВСУ получат 15 таких САУ. Помимо этого будет реализован проект по закупке 152-мм снарядов для артиллерии советских времен.

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"У Украины огромная потребность в оружии и боеприпасах. Россия выводит на поле боя огромное количество личного состава. Мы должны продолжать помогать Украине защищаться", - сказал Брекельманс.

Поставкой САУ DITA займется чешское предприятие Excalibur Army. Сроки производства и поставки обещанной техники пока неизвестны.

САУ DITA - что известно

Главными особенностями САУ DITA являются автоматизированная усовершенствованная бортовая система управления и автономная надстройка.

САУ DITA разработана на базе Dana vz.77. Эта техника уже находится на вооружении ВСУ.

Экипаж самоходной гаубицы состоит всего из двух человек. Дальность стрельбы составляет до 39 км, а боекомплект расчитан на 40 снарядов.

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