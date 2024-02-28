Особенностью этой САУ является высокий уровень автоматизации.

Украина скоро получит 9 артустановок DITA. САУ изготовит Чехия, а Нидерланды профинансируют контракт.

Как сообщает Министерство обороны Нидерландов, командующий Вооруженными силами, генерал Онно Айхельсхайм посетил один из двух заводов в Чехии. В ведомстве отмечается, что Амстердам является одним из важнейших заказчиков для чешской оборонной индустрии.

Самоходная гаубица DITA - это современная система огня, представленная в 2021 году. Она способна поражать цели на расстоянии десятков километров. В Минобороны Нидерландов отметили, что Украина очень нуждается в этом оружии.

САУ DITA - что известно

Производителем 155-мм артустановки является чешская компания Excalibur Army. САУ имеет автоматизированную усовершенствованную бортовую систему управления и автономную надстройку. Ее максимальная дальность стрельбы составляет 39 км. Сама артустановка разработана на базе Dana vz.77, которые также есть на вооружении ВСУ.

Особенностью этой САУ является высокий уровень автоматизации. Для ее использования нужно только двое членов экипажа - командир и водитель. Боекомплект DITA на 40 снарядов, а зарядка происходит автоматически. Кабина машины бронирована и защищает от обломков и стрелкового оружия.

DITA имеет систему управления боем и цифровую систему управления огнем. Это позволяет вести стрельбу 6 выстрелов в минуту на начальном темпе и 5 выстрелов в минуту постоянного темпа.

Война в Украине - оружие для ВСУ

Еще в 2022 году издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщало, что Минобороны Украины начало переговоры о возможности закупить новые САУ Dita.

В конце 2023 года украинские военные начали применять на фронте самоходную артиллерийскую установку Archer, которую передала Швеция.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке рассказывал, что массово выходят из строя переданные Украине странами-партнерами самоходные артиллерийские системы. Они не выдерживают интенсивность огня на поле боя.

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