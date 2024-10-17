Эта помощь должна поддержать украинские запасы боеприпасов в 2025 году.

Нидерланды выделят 271 млн евро на артснаряды для Украины. Об этом премьер-министр Нидерландов Дик Схооф сообщил в сети X.

По его словам, Дания, Чехия и Нидерланды решительно выступают в совместной поддержке для Украины в условиях российской агрессии.

"Год назад мы начали инициативу по предоставлению боеприпасов для Украины, и сегодня мы делаем следующий позитивный шаг: мы собираемся предоставить больше артиллерийских снарядов крупного калибра. Нидерланды сделают вклад на сумму более 271 миллион евро на артиллерийские снаряды", - подчеркнул Схооф.

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Премьер Нидерландов отметил, что таким образом оказывается помощь Украине для поддержания ее запасов снарядов в 2025 году.

Он добавил, что участники снарядной инициативы поощряют Европейскую оборонную промышленность еще больше расширять производство.

Снаряды для Украины в рамках "чешской инициативы"

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что до конца текущего года Украина получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках "чешской инициативы".

Посол Украины в Чехии Василий Зварич сообщил, что более трети из 500 тысяч боеприпасов, которые должны быть переданы Украине в рамках чешской инициативы, уже находятся в нашей стране. Он утверждает, что украинским защитникам нужны прежде всего боеприпасы калибра 155 миллиметров.

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