Ведущие кандидаты от "Студенческого списка" заявили, что будущее правительство прекратит любой экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, в частности продажу западным посредникам, которые передают оружие Украине.

Студенческое протестное движение Сербии одержало историческую победу на парламентских выборах в воскресенье, 25 октября, положив конец длительному правлению Александра Вучича и вызвав массовые празднования. Однако их лидеры, имена которых пока не названы, сталкиваются с целым рядом проблем, сообщает Reuters.

Издание отметило, что "Студенческому списку" предстоит лавировать в сложном энергетическом и внешнеполитическом контексте в отношениях с традиционным союзником Сербии – Россией.

В частности, представители партии заявили, что не намерены вступать в ЕС и вводить санкции против Москвы из-за её войны в Украине.

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Новое правительство будет вынуждено рассчитывать на освобождение от санкций США, чтобы сохранить импорт нефти, пока будет продолжаться процесс продажи доли России в энергетической компании NIS, управляющей единственным нефтеперерабатывающим заводом в Сербии, венгерской компании MOL.

В статье напоминается, что российская компания "Газпром" является крупнейшим поставщиком газа в Сербию. Она поставляет около 2,2 млрд кубических метров в год по ценам ниже рыночных. Партия "Студенческий список" заявила, что такая энергетическая зависимость является не геополитическим выбором, а острой экономической зависимостью.

Кроме того, ведущие кандидаты от "Студенческого списка" заявили, что будущее правительство прекратит любой экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, в частности продажу западным посредникам, которые передают оружие Украине.

Издание отметило, что бывший президент Сербии Александр Вучич наладил прочные личные связи как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным.

Дизельное соглашение между США и РФ

Ранее УНИАН сообщал, что Reuters, ссылаясь на данные мониторинга судов, утверждает, что первая партия предназначенного для США российского дизельного топлива уже направляется в Нью-Йорк. По данным финансовой компании LSEG, танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября погрузил 40 тыс. тонн дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы в российском балтийском порту Приморск. Согласно данным, танкер прибудет в США 7 ноября. Это первая партия российских нефтепродуктов, импортированная в США после введения в 2022 году запрета на импорт российской нефти и нефтепродуктов.

Также мы писали, что цена российской нефти в рублях, по которой рассчитываются налоги, в этом месяце в среднем примерно на 60% выше уровня, заложенного в федеральном бюджете РФ. Это поддерживает государственные финансы страны-агрессора. При этом война на Ближнем Востоке и связанные с ней перебои с поставками удерживают мировые цены на нефть выше 100 долларов за баррель. Если цены на нефть и курс рубля останутся стабильными до конца месяца, то цена российской нефти, используемая для расчета налогов, составит 8 387 рублей (100,2 долл.) за баррель.

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