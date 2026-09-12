РФ продаст Индии самолеты, непригодные для индийского климата, – СМИ

В качестве потенциальных покупателей названы авиакомпании, которые фактически не в состоянии оплатить эту покупку.

Россия заявила о масштабных договоренностях по поставке Индии 85 пассажирских самолетов Ил-114-300, которые де-факто невозможно полноценно эксплуатировать в климатических условиях этой страны. Об этом сообщает издание Defense Express.

О договоренностях российская "Объединенная авиастроительная корпорация" сообщила после выставки "Иннопром", проходившей 6–9 сентября в Екатеринбурге. В РФ их представили как значительный успех авиастроительной отрасли. Однако, как отмечает издание, фактическое содержание документов существенно отличается от громких заявлений о продаже 85 самолетов.

В частности, с индийской Pinnacle Air был подписан лишь договор о намерениях, согласно которому компания в дальнейшем ещё только должна заключить контракты на 50 Ил-114-300. Остальные 35 самолетов фигурируют в меморандуме о взаимопонимании со Sleek Aviation. То есть твердых контрактов на поставку самолетов пока нет.

Видео дня

При этом потенциальные покупатели выглядят весьма подозрительно. Так, компания Pinnacle Air, по данным её сайта, насчитывает всего около 30 сотрудников и занимается чартерными перевозками, в частности предлагает полёты на бизнес-джетах Gulfstream G200 и винтовых самолётах Beechcraft King Air. Sleek Aviation, в свою очередь, не имеет даже собственного сайта, зарегистрированных на себя самолетов или заметной деятельности. Компания была основана в 2018 году.

"Таким образом, вероятность того, что Pinnacle Air и Sleek Aviation действительно могут заказать 50 и 35 Ил-114-300, выглядит более чем сомнительной", – отмечает Defense Express, указывая, что речь идет о партии самолетов, которая обойдется в миллиарды долларов.

Вопросы возникают и относительно способности РФ выполнить такой заказ. Первый серийный Ил-114-300 в России ожидают только в конце 2026 года – с трехлетним опозданием. А на развертывание крупносерийного производства, очевидно, уйдут годы.

Но самое интересное в этой истории – даже не это. Аналитики обратили внимание, что Ил-114-300 вообще-то совершенно не подходит для индийского климата.

В июне российское агентство воздушного транспорта выдало сертификат, согласно которому этот самолёт в настоящее время разрешено эксплуатировать при температуре от -9 до +25 градусов по Цельсию и на аэродромах на высоте не более 1000 метров над уровнем моря. Также запрещены полёты в условиях обледенения и грозы.

Для Индии такие параметры являются особенно проблематичными. На юге страны даже зимой среднесуточная температура не опускается ниже +25 °C, да и в Дели дневные максимумы могут достигать +25–32 °C в течение всего года. То есть на половине территории Индии этот самолёт нельзя эксплуатировать вообще, а на остальной части – разве что ночью и при отсутствии грозы, которая часто случается в тропическом климате.

Новости мира

Как писало УНИАН, США предоставили Польше кредит в размере 4 млрд долларов в рамках программы Foreign Military Financing для закупки американского вооружения. Заместитель министра обороны Павел Бейда уточнил, что средства пойдут на финансирование аэростатов Barbara, модернизацию F-16, закупку Apache и развитие проекта Wisla. В целом с 2022 года Польша получила от США уже 11 млрд долларов кредитов, а также является крупнейшим бенефициаром европейской программы SAFE на сумму более 50 млрд долларов.

Также мы сообщали, что представитель России на следующей неделе примет участие во встрече министров энергетики G20 в Хьюстоне. Пока не уточняется, кто именно будет представлять Россию, но среди участников будут американские чиновники и представители энергетического сектора Европы и Азии.

Вас также могут заинтересовать новости: