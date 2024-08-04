В то же время, по мнению Дикого, появление западных истребителей в Украине может помочь решить проблему российских КАБов.

Западные истребители F-16, которые Киев накануне получил от союзников, не смогут переломить ход войны, однако очень помогут Украине в войне, заявил в эфире Апостроф TV военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Если кто-то себе нафантазировал, что появятся F-16 и полностью переломят ход войны - я вынужден посоветовать не жить в сказочном мире. В реальном мире нет одного оружия, которое полностью переламывает ход такой войны, за исключением ядерки. Это про весы, когда на нашу и российскую чашу весов ложатся гирки. Появились когда-то HIMARS, которые положили достаточно серьезную гирьку на нашу чашу на несколько месяцев - потом к ним приспособились и пришлось искать что-то следующее", - сказал Дикий.

По словам эксперта, в таком количестве F-16 не могут переломить ход событий, однако могут значительно помочь в решении проблемы российских КАБов.

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"Ни для кого не секрет, что преимуществом россиян сейчас является использование КАБов. Нам стало очень сложно, когда россияне украли американскую технологию и смогли к советским авиабомбам пристраивать крылья. У нас ПВО имеет радиус до 40 км, если бомба запускается за 50-70 км, то российские пилоты летают не как на войну, а как на работу. А с момента появления даже нескольких F-16, в комплекте к которым идут ракеты "воздух-воздух" с дальностью до 105 км - картина меняется радикально", - добавил Дикий.

По мнению Дикого, теперь каждый вылет для российских пилотов может стать последним. Эксперт подчеркнул, что это не означает, что шесть украинских F-16 смогут сбить все 300 российских бомбардировщиков. Однако, по словам эксперта, количество боевых "вылетов" оккупантов станет меньше.

"К этому путинские "асы" совсем не привыкли. Поэтому я думаю, что мы увидим не исчезновение российских авиабомб. Но уменьшение бомбардировок в разы. И это одно по себе переговоры не обеспечивает, но это серьезный шаг в ее сторону. Мы это увидим, как первые несколько самолетов будут сбиты", - отметил Дикий.

F-16 в Украине - что известно

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. Речь идет о якобы шести самолетах от Нидерландов. Самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО, сообщили журналисты The Telegraph.

По мнению ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, Украине будут поставлять три вида ракет для современных истребителей F-16. В частности, речь идет о ракетах "воздух-воздух", которые способны поражать российские носители КАБов и ФАБов.

Между тем главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что Украина не будет иметь достаточного количества F-16 в ближайшие годы. По его словам, проблема заключается не только в том, где взять 128 самолетов, но и в недостатке пилотов и аэродромов для размещения истребителей.

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