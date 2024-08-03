В частности, Украина получит планирующие бомбы, наводимые на конечном участке полета, считает он.

Украине будут поставлять три вида ракет для современных истребителей F-16. Такое мнение высказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Первые – современные ракеты "воздух-воздух", которые имеют дальность до 180 км. Они современные, потому что хорошо могут попасть во вражеский самолет, в частности, тот, что несет российские КАБы и ФАБы. Эти ракеты управляются непосредственно с компьютера самолета, и пилот уже не участвует в их полете. Это то, что называется "выстрелил и забыл". То есть увидел, захватил цель бортовым радаром самолета, который является радиолокационной станцией. Этот радар видит дальше, чем бортовой радар российских самолетов, поэтому раньше может увидеть F-16, запустить эту ракету и уничтожить вражескую цель", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Гетьмана, также Украина получит планирующие бомбы, наводящиеся на конечном участке полета. Круговое вероятное отклонение этих снарядов составляет не более 5 метров. Ветеран отмечает, что это довольно высокоточное оружие.

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Третий вид вооружения к самолетам F-16, который получит Украина – современные противорадиолокационные ракеты. Как отметил майор запаса, эти ракеты летят по электромагнитному излучению, которое создает радар противника. Кроме того, они могут запоминать его координаты – поэтому даже если россияне выключат радар, ракета точно попадет в цель.

"Вероятно, речь идет именно об этих ракетах класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км, в частности AIM-120D. Также есть ракеты для зенитно-ракетных комплексов, которые стреляют на расстояние 70-80 км. Здесь важна не столько дальность, сколько точность. Но для того, чтобы ракета полетела по радиолокационному сигналу, самолет должен зайти в зону, где этот сигнал его видит, что создает определенную опасность. Планирующие умные бомбы также относятся к этим трем видам оружия", – констатировал Алексей Гетьман.

Самолеты F-16 в Украине

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. Речь идет о якобы шести самолетах от Нидерландов. Самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО, писало одно из изданий.

Украина официально не подтверждает поступление самолетов. Однако это косвенно сделал министр иностранных дел Литвы: "F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", – написал Ландсбергис.

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