Российский истребитель Су-35 будет одной из самых больших угроз для F-16, пишет издание.

Украина получила первую партию истребителей F-16. Шесть самолетов, которые будут оснащены современным американским вооружением, были доставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

Ожидается, что истребители вскоре начнут совершать вылеты в украинском небе и станут крайне необходимым пополнением для нынешнего парка самолетов советской эпохи, пишет Independent. Аналитики говорят, что F-16 сами по себе не смогут переломить ход войны, развязанной Россией.

Как F-16 помогут Украине

Аналитик Центра анализа европейской политики Федерико Борсари считает, что истребители смогут повлиять на некоторую динамику войны. По его словам, Украина будет использовать самолеты для перехвата российских ракет и беспилотников, подавления систем противовоздушной обороны противника, а также для нанесения ударов по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля".

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Современные радары самолета, установленные компанией Lockheed Martin, позволят украинским пилотам обнаруживать цели на большем расстоянии, чем они могут делать это на нынешних МиГ-29, Су-27 и Су-24 советских времен.

"Они также могут нести крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, поставляемые Великобританией, с дальностью полета более 250 км, которые потенциально могут поражать цели на территории России – но информация о возможностях этого самолета является нечеткой", – пишет издание.

Какие вызовы стоят перед Украиной

Поддержка передвижения украинских войск на линии фронта с помощью наземных атак может быть слишком рискованной для F-16, учитывая современные системы противовоздушной обороны России.

Аналитик Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон также предупредила, что девятимесячная подготовка Киева по использованию истребителей F-16 была "ускоренным курсом" по сравнению с обычным трехлетним курсом, который проходят западные пилоты. Она отметила, что F-16 также нуждаются в большом количестве вспомогательного персонала, такого как квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию, загрузчики боеприпасов, аналитики разведки и аварийные бригады.

Украина также должна создать сеть радиолокационных станций, укрепленных ангаров, обеспечить поставки запасных частей и систем заправки, а также качественные аэродромы, необходимые для хранения самолетов, добавила она.

Как может отреагировать Путин

Российский диктатор Владимир Путин "будет наслаждаться имиджем, который принесет уничтожение F-16 из стран НАТО", считает Федерико Борсари. Москва, скорее всего, попытается уничтожить самолеты на земле ракетами дальнего радиуса действия. Россияне уже нацелены на ограниченное количество пригодных аэродромов в Украине.

"Российские военные также имеют на вооружении несколько сотен действующих истребителей, а также современные радары воздушного наблюдения. Российский истребитель Су-35 будет одной из самых больших угроз для F-16. Несмотря на это, россияне осознают, что они будут иметь дело с более грозными самолетами, чем те, с которыми они встречались до сих пор в войне, и, вероятно, будут действовать более осторожно", – резюмирует Independent.

Истребители F-16: последние новости

Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что Украина не будет иметь достаточного количества F-16 в ближайшие годы. По его словам, проблема заключается не только в том, где взять 128 самолетов, но и в недостатке пилотов и аэродромов для размещения истребителей.

Между тем военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан говорит, что Украине нужно до 40 истребителей F-16 для выполнения полного комплекса задач. Он добавил, что эффективность этих самолетов будет зависеть от их количества и вооружения, которое они будут использовать.

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