Украина получила первую партию истребителей F-16. Шесть самолетов, которые будут оснащены современным американским вооружением, были доставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.
Ожидается, что истребители вскоре начнут совершать вылеты в украинском небе и станут крайне необходимым пополнением для нынешнего парка самолетов советской эпохи, пишет Independent. Аналитики говорят, что F-16 сами по себе не смогут переломить ход войны, развязанной Россией.
Как F-16 помогут Украине
Аналитик Центра анализа европейской политики Федерико Борсари считает, что истребители смогут повлиять на некоторую динамику войны. По его словам, Украина будет использовать самолеты для перехвата российских ракет и беспилотников, подавления систем противовоздушной обороны противника, а также для нанесения ударов по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля".
Современные радары самолета, установленные компанией Lockheed Martin, позволят украинским пилотам обнаруживать цели на большем расстоянии, чем они могут делать это на нынешних МиГ-29, Су-27 и Су-24 советских времен.
"Они также могут нести крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, поставляемые Великобританией, с дальностью полета более 250 км, которые потенциально могут поражать цели на территории России – но информация о возможностях этого самолета является нечеткой", – пишет издание.
Какие вызовы стоят перед Украиной
Поддержка передвижения украинских войск на линии фронта с помощью наземных атак может быть слишком рискованной для F-16, учитывая современные системы противовоздушной обороны России.
Аналитик Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон также предупредила, что девятимесячная подготовка Киева по использованию истребителей F-16 была "ускоренным курсом" по сравнению с обычным трехлетним курсом, который проходят западные пилоты. Она отметила, что F-16 также нуждаются в большом количестве вспомогательного персонала, такого как квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию, загрузчики боеприпасов, аналитики разведки и аварийные бригады.
Украина также должна создать сеть радиолокационных станций, укрепленных ангаров, обеспечить поставки запасных частей и систем заправки, а также качественные аэродромы, необходимые для хранения самолетов, добавила она.
Как может отреагировать Путин
Российский диктатор Владимир Путин "будет наслаждаться имиджем, который принесет уничтожение F-16 из стран НАТО", считает Федерико Борсари. Москва, скорее всего, попытается уничтожить самолеты на земле ракетами дальнего радиуса действия. Россияне уже нацелены на ограниченное количество пригодных аэродромов в Украине.
"Российские военные также имеют на вооружении несколько сотен действующих истребителей, а также современные радары воздушного наблюдения. Российский истребитель Су-35 будет одной из самых больших угроз для F-16. Несмотря на это, россияне осознают, что они будут иметь дело с более грозными самолетами, чем те, с которыми они встречались до сих пор в войне, и, вероятно, будут действовать более осторожно", – резюмирует Independent.
Истребители F-16: последние новости
Главный редактор Defense Express Олег Катков считает, что Украина не будет иметь достаточного количества F-16 в ближайшие годы. По его словам, проблема заключается не только в том, где взять 128 самолетов, но и в недостатке пилотов и аэродромов для размещения истребителей.
Между тем военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан говорит, что Украине нужно до 40 истребителей F-16 для выполнения полного комплекса задач. Он добавил, что эффективность этих самолетов будет зависеть от их количества и вооружения, которое они будут использовать.