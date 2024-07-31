По информации издания, современные военные самолеты пока что использовались лишь в качестве "противовоздушной обороны".

Украина уже выполнила свои первые боевые задачи на F-16 после долгожданного прибытия истребителей американского производства. Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, современные военные самолеты пока что использовались только в качестве "противовоздушной обороны". Представитель украинских военно-воздушных сил "этого не отрицал".

Отмечается, что Украина ожидает получить 79 истребителей F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. Алексей Неижпапа, командующий ВМС Украины, заявил, что самолеты помогут бросить вызов "полному доминированию" России в небе над Черным морем. Но западные авиационные эксперты предостерегают, что военные самолеты не станут для украинцев чем-то, что обеспечит победу в войне.

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Ранее в СМИ сообщали, что только шесть украинских пилотов получили квалификацию для полетов на F-16, а это значит, что они смогут осуществлять лишь ограниченное количество вылетов в день. Также существуют мнения, что самолеты будут ограничены ролью противовоздушной обороны из-за угрозы, которую представляют российские зенитно-ракетные комплексы, расположенные ближе к линии фронта.

F-16 уже в Украине

31 июля издание Bloomberg заявило, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Это также подтверждает издание АР. Точно неизвестно, какое количество самолетов было поставлено в первом транше или какими странами.

Украинское правительство пока не подтверждало эту информацию. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить, что США передали Украине свои истребители F-16. При этом отмечалось, что у США нет никаких сомнений в том, что Киев сможет начать применение полученных от Запада истребителей F-16 до конца лета.

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