Для этого нужно достаточно пилотов, аэродромов и ПВО для защиты.

Главный редактор Defense Express Олег Катков убежден, что даже теоретически Украина не будет иметь достаточного количества F-16 в ближайшие годы.

Как он пояснил в эфире Radio NV, теоретически у США есть достаточное количество самолетов, чтобы ВСУ имели в своем арсенале 128 истребителей, о необходимости которых говорил президент Владимир Зеленский. Однако на практике этого не будет.

"И даже если была бы какая-то другая позиция, более мягкая в Вашингтоне, они не могут [этого сделать], потому что сейчас в США критическая нехватка самой авиации. Конгресс против списания машин. И то, что они списывают, это уже тот хлам, который даже не всегда годится для того, чтобы быть мишенью", - отметил Катков.

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Кроме того, для этих истребителей нужно еще и 128 пилотов. Однако подготовка авиаторов занимает много месяцев.

"Для понимания: буквально несколько дней назад в Румынии завершился первый выпуск румынских пилотов на новом и единственном в Европе теперь Центре подготовки пилотов F-16. Их готовили восемь месяцев. Семь пилотов готовили в отдельном новосозданном центре восемь месяцев", - добавил он.

По словам Каткова, теоретически можно было бы привлечь иностранных добровольцев, но и это не решило одну из главных проблем - где бы базировались в Украине 128 истребителей.

"Все 128 [самолетов] физически на один аэродром не помещаются. На одном аэродроме обычно помещается только 12 самолетов. Таким образом необходимо иметь 10 подготовленных аэродромов для того, чтобы эти самолеты банально базировались в Украине, для того, чтобы они совершали каждый день свои полеты. В Украине есть 10 аэродромов с твердым, полноценным покрытием под F-16, на которых F-16 свои шасси не побьют довольно быстро, с соответствующим количеством арочных укрытий? Вопрос открытый. Скорее всего - нет", - подчеркнул главред Defense Express.

Кроме того, чтобы защитить такое количество F-16 нужно 20 ЗРК Patriot - поскольку они имеют угол обзора 120 градусов, то для круговой обороны на каждый аэродром надо будет поместить по две такие системы ПВО.

"Поэтому вот эти 128 истребителей, которые являются насущной необходимостью, потому что враг использует до 300 машин своей авиации каждый день... Есть ли возможность в Украине даже теоретически [иметь 128 истребителей F-16]? Окей, есть. Есть ли возможность достать пилотов? Окей, есть. Есть ли возможность разместить [самолеты] так, чтобы они не были уничтожены в первый день? Даже в теории - нет", - подытожил Катков.

Истребители для Украины

Ранее The New York Times писал, что Украина находится в шаге от развертывания первых американских истребителей F-16.

WSJ сообщало, что Штаты оснастят поставленные Украине истребители F-16 современным вооружением, включая ракеты класса "воздух-воздух". Однако по данным Defence Express, в перечне вооружения нет критически важной позиции - крылатой ракеты AGM-158 JASSM, которая по характеристикам аналогична Storm Shadow.

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