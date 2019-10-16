Ракетный эсминец США Porter покинул Одессу

Команды американского и украинских кораблей провели совместные тренировки.

Сегодня из Одессы отбыл ракетный эсминец ВМС США Porter, зашедший в одесский порт 13 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области, завершился четырехдневный визит корабля Военно-морского флота США USS Porter (DDG-78) в Украину.

Как отмечается, судно было пришвартовано в Одесском морском порту с 13 по 16 октября.

«Корабль прибыл в рамках расширения международного сотрудничества и укрепления партнерских взаимоотношений Украины со странами-членами НАТО. Это третий с начала 2019 года визит боевого корабля ВМС США в нашу страну», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что присутствие иностранного контингента демонстрирует поддержку Украины со стороны международного сообщества и является гарантией укрепления коллективной безопасности в акватории Черного моря.

Согласно программе визита, состоялись совместные тренировки команд американского и украинских кораблей. Также для иностранного экипажа были проведены экскурсии по историческим местам региона и спортивные мероприятия.

За безопасность пребывания эсминца в акватории Одесского порта отвечал штаб Координационной группы антитеррористического центра при СБУ.

«Во время визита корабля был проведен ряд мероприятий по координации действий субъектов борьбы с терроризмом, направленных на предупреждение и нейтрализацию возможных противоправных действий», - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 13 октября в Одесский морской порт зашел ракетный эсминец США Porter.

Ракетный эсминец USS Porter (DDG-78) — корабль класса «Арли Берк» (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца — 90 ракетных пусковых установок, в которых могут находиться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты «Томагавк».

Управление вооружением корабля осуществляет система «Иджис». В 2013 году корабль был модернизирован. Теперь он способен нести ракеты SM-3, предназначенные для борьбы с баллистическими ракетами и спутниками на околоземной орбите.