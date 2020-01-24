Морская охрана получила оборудование от США на более чем $1 миллион (фото)

Американцы передали спасательное и смотровое снаряжения для экипажей корабельно-катерного состава и спецназовцов.

Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получила более 3 тысяч единиц оборудования более чем на миллион долларов по программе EXBS Госдепартамента США.

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Это спасательное и смотровое снаряжения для экипажей корабельно-катерного состава и бойцов отделов специальных действий. Официальная церемония состоялась в Одессе, на одном из причалов Одесского морского торгового порта, сообщает Радио Свобода.

Как отметила во время вручения сертификатов временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, снаряжение передали в рамках проекта международной технической помощи «Предоставление технической помощи с целью усиления системы экспортного контроля Украины и противодействия распространению оружия массового поражения».

Как отметил начальник управления морской охраны адмирал Олег Костур, часть оборудования уже активно используется на службе охранников. Снаряжение передавали в течение прошлого года.

«Уникальность оборудования в том, что мы получим средства для обеспечения безопасности каждого военнослужащего. Это индивидуальные аварийные костюмы, системы защиты органов дыхания и здоровья, индивидуальные дозиметры. Мы также получили тактическое оборудование для обнаружения запрещенных предметов, нелегальных мигрантов и прочей контрабандной деятельности», – заявил Костур.

Оборудование разделили между собой три отряда морской охраны из Одессы, Измаила и Мариуполя. Некоторые образцы также используются до измаильского учебного центра Морской охраны. Среди снаряжения – наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы состояния воздуха, обзорные зеркала, рации, фонари, костюмы и более сложное оборудование.

Например, морская охрана получила так называемые самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2, позволяющие дышать в задымленных помещениях и эвакуироваться с судна в случае пожара. Этих приборов передали достаточно, чтобы оснастить все боевые посты на кораблях и катерах морской охраны.

Также спецназовцы морской охраны получили специальные бронежилеты с интегрированной надувной системой – в случае падения в воду боец использует такой бронежилет как спасательный. Вместо стальных или керамических защита плит там используются кевларовые – легкие, но надежные.

Все бойцы морской охраны получили два вида защитных костюмов: снаряжение для защиты при высадке и проведении работ в штормовую погоду и гидротермокостюмы, предназначенные для защиты человека от гипотермии в случае аварийной или иной внештатной ситуации. Последний позволяет держаться в воде за минусовых температур воздуха до 15 минут.