Спецназ РФ прибыл на Донбасс для испытания нового вооружения - разведка

Российские военнослужащие изучали обстановку и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп.

Российские спецназовцы прибыли на оккупированный Донбасс для испытания нового вооружения.

Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки заявили в Минобороне.

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"Командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ и испытания новых образцов вооружения. В частности, на минувшей неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца", - говорится в сообщении.

Как сообщается, эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп.