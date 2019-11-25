Спецназ РФ прибыл на Донбасс для испытания нового вооружения - разведка
Российские спецназовцы прибыли на оккупированный Донбасс для испытания нового вооружения.
Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки заявили в Минобороне.
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"Командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального назначения ВС РФ и испытания новых образцов вооружения. В частности, на минувшей неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца", - говорится в сообщении.
Как сообщается, эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задачи в составе снайперских пар и разведывательных групп.