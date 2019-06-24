В Одессе проводятся испытания уникального водолазного снаряжения для ВМС ВСУ

На военном полигоне водолазной подготовки и подводных спусков проходит апробация новых водолазных аппаратов замкнутого цикла.

В Одессе проводятся испытания уникального водолазного снаряжения для Военно-морских сил ВС Украины.

Как сообщили УНИАН в командовании ВМС, на военном полигоне водолазной подготовки и подводных спусков проходит апробация новых водолазных аппаратов замкнутого цикла. В частности, кислородных ребризеров итальянского производства Сaimano, который вскоре поступят на вооружение Военно-морских сил ВСУ.

Военным морякам в изучении этого кислородного аппарата и овладении на практике его возможностями быть абсолютно незаметными под водой, помогает группа волонтеров из Киева.

По сообщению командования, в сентябре на базе Центра поисково-аварийных работ начнет подготовку соответствующих специалистов водолазная школа - будут обучать водолазов базовых и средних квалификационных уровней, а также водолазов специального назначения.

По словам начальника водолазной школы Сергея Титаренко, с целью повышения уровня обучаемости будущих преподавателей и инструкторов, при содействии волонтеров, в настоящее время проводятся практические погружения.

«Оснащение водолазных подразделений надежным, эффективным, а главное современным снаряжением является первоочередной задачей, так как военнослужащие таких подразделений призваны решать задачи чрезвычайной важности», - сказал он.

Читайте такжеРоссия уничтожит захваченную украинскую подводную лодку

Как отмечается, новое снаряжение позволит проводить работы на глубине до 20 метров и откроет почти неограниченные возможности в выполнении сложных задач как для водолазов Центра поисково-аварийных работ, так и для бойцов подразделений специального назначения ВМС.

В отличие от традиционных аквалангов, новое оборудование не требует заправки кислородом, а производит его самостоятельно. Углекислый газ, выделяемый в процессе дыхания, поглощается в нем химическим составом, обогащается кислородом и снова подается на вдох.

При этом, на поверхность не поднимаются пузыри, появляющиеся в воде при использование обычного оборудования. Данный факт чрезвычайно важен при выполнении особо важных задач и секретных миссий.

Отмечается, что новое снаряжение не заменит нынешние акваланги, хорошо зарекомендовавших себя и используются длительное время на флоте, а дополнят существующую линейку оборудования водолазных специалистов ВМС.

Как сообщал УНИАН, впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса смогло пройти сертификацию как подразделение SOF.