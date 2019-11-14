Бомбардировщики РФ отработали ракетный удар по Одессе – адмирал ВМСУ

По данным адмирала ВМСУ Игоря Воронченко, учения российские военные провели 10 июля этого года.

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом нанесение ракетного удара по Одессе.

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Об этом на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, передает Думская.

По его данным, учения российские военные провели 10 июля этого года. Самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего отвернули в сторону Босфора.

Отметим, что Россия разместила в Крыму бомбардировщики Ту-22М3 еще в марте 2019 года. Кроме того, на полуострове были развернуты оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Как сообщал УНИАН, более восьми тысяч российских военнослужащих провели учения с боевыми и электронными пусками ракет и стрельбой на 30 полигонах, в том числе и на территории оккупированного Крыма.